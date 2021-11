Giorgio Manetti rompe il silenzio su Isabella e Gemma: la confessione

Giorgio Manetti si è espresso in merito a Isabella Ricci e Gemma Galgani e ha svelato perché non ha accettato di partecipare al GF Vip.

Giorgio Manetti, storico ex volto di Uomini e Donne, ha smentito l’ipotesi di un suo ritorno nel programma tv e ha espresso la sua opinione su Isabella Ricci e la sua ex fiamma, Gemma Galgani.

Giorgio Manetti: Isabella Ricci

Giorgio Manetti ha espresso la sua simpatia nei confronti di Isabella Ricci, dama di Uomini e Donne. Nonostante il Gabbiano si sia detto attratto dal volto tv, ha smentito però le ipotesi in circolazione in merito a un suo ipotetico ritorno all’interno del programma: “Penso che Isabella sia una bella signora, con un certo stile ed una buona educazione (per me fondamentale) con la quale scambierei volentieri due chiacchiere ed un caffè, lontano dai riflettori della tv.

Apprezzo molto il fatto che Isabella abbia detto in studio che ha seguito la mia vicenda a UeD e che lei avrebbe fatto ovviamente una scelta diversa. Persona lungimirante ed anche un po’ sognatrice, come me del resto”, ha affermato, specificando però che una sua ipotetica partecipazione al trono della dama sarebbe da escludere.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

L’ex cavaliere ha espresso parole meno gentili nei confronti della dama torinese Gemma Galgani, sua ex fiamma.

“Gemma farebbe bene a non parlare di ‘strategie’, che secondo me conosce molto bene. Non credo che se io e Isabella, all’interno dello studio, ci fossimo frequentati ciò avrebbe dato fastidio a Gemma: infatti, il suo è soltanto un atteggiamento così, di forma ma senza sostanza. Se Gemma fosse stata veramente interessata in me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio”, ha dichiarato Manetti che, ormai da tempo, ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo.

“Come oramai succede da oltre 12 anni, sembra che ogni volta ci sia un qualcosa che impedisce a Gemma di andare avanti o, più esattamente, di uscire da quello studio. Lo scopriremo solo vivendo, ai posteri il giudizio”, ha affermato.

Giorgio Manetti e il GF Vip

L’ex cavaliere ha deciso di ritirarsi a vita privata e, nonostante gli siano state fatte diverse proposte nell’ambito televisivo, per il momento non è disposto ad accettarne nessuna. Manetti ha anche rivelato di aver declinato l’offerta per prendere parte al GF Vip: “Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico”, ha ammesso.