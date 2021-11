Giorgio Manetti vuole incontrare Isabella Ricci: in arrivo una puntata speciale?

Giorgio Manetti sarebbe pronto a incontrare Isabella Ricci in una puntata speciale di Uomini e Donne.

In una sua recente intervista Giorgio Manetti – tornato single dopo una relazione con una donna di nome Caterina – ha manifestato il desiderio di conoscere la dama del trono over Isabella Ricci.

Giorgio Manetti e Isabella Ricci: la relazione

Secondo i rumor in circolazione molto presto a Uomini e Donne potrebbe tenersi una puntata speciale dedicata all’ex volto del programma Giorgio Manetti, che in una recente intervista ha manifestato il desiderio di conoscere la dama Isabella Ricci.

L’ex cavaliere del dating show ha però specificato di non essere disposto a tornare in pianta stabile all’interno del programma che gli ha dato la popolarità, ma appunto il suo ingresso si limiterebbe a una puntata speciale. Anche Isabella Ricci sarebbe favorevole all’idea di incontrare Giorgio Manetti, e in tanti tra i fan del programma si chiedono come prenderà la cosa Gemma Galgani (che, con l’ex cavaliere, ha vissuto un’importante liaison all’interno del programma).

Giorgio Manetti di nuovo single

Di recente Giorgio Manetti avrebbe archiviato la sua relazione con una donna di nome Caterina, conosciuta al di fuori del programma e con cui negli ultimi tre anni ha fatto coppia fissa. Dopo l’addio al dating show il Gabbiano – com’è solito farsi chiamare – ha deciso di dedicarsi a una nuova organizzazione d’eventi da lui fondata. Negli ultimi mesi Manetti ha scagliato frecciatine contro la ua ex, Gemma Galgani, con cui i rapporti non sarebbero finiti nel migliore dei modi.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Mentre Gemma Galgani cerca imperterrita l’amore all’interno del programma tv che l’ha resa celebre in tutta Italia, Giorgio Manetti ha preferito ritirarsi a vita privata. Di recente il cavaliere ha però affermato pubblicamente di non condividere la scelta di Gemma di restare all’interno del programma e ha dichiarato che, a suo avviso, alla sua età la dama starebbe prendendo in giro il suo pubblico: “A differenza di Gemma io preferisco il mondo reale”, ha affermato Giorgio Manetti, e ancora: “Gemma non può prendere in giro il pubblico così, mettendo in discussione la sua dignità.

È mai possibile che dopo 11 anni e 12 stagioni di programma non sia ancora riuscita a trovare un uomo?” Al momento non è dato sapere se Manetti prenderà davvero parte a una puntata speciale del programma ma in tanti sperano di saperne presto di più.