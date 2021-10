Giornata mondiale sordocecità, 2,5 milioni colpiti in Europa

Roma, 22 ott. (askanews) – Il 22 ottobre è la Giornata Mondiale della Sordocecità, una disabilità specifica e complessa che colpisce 189mila persone in Italia e circa 2,5 milioni in Europa. La Lega del Filo d’Oro ricorda che in molti paesi la sordocecità non è ancora riconosciuta come dasabilità speficia e questo contribuisce a una persistente invisibilità statistica che rallenta l’analisi e la comparazione dei bisogni specifici delle persone sordocieche, delle barriere e delle disuguaglianze che sono costrette ad affrontare.

L’Italia è a metà strada fra i paesi “virtuosi”, quelli scandinavi, e quelli meno attenti. Un importante slancio in avanti nell’ultimo anno è giunto dal riconoscimento della LIS (Lingua dei Segni Italiana), della LIST (Lingua dei Segni Italiana Tattile) e della figura dell’interprete, sostegno fondamentale per chi la vita non la vede e non la sente.

Il video che pubblichiamo, con un messaggio del Presidente del Comitato delle persone sordocieche Francesco Mercurio, riepiloga la situazione nel nostro paese.