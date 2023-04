Giovane pallavolista morta in Turchia, l'amica: "Cara Titu, sarai sempre con me"

La tragedia della morte di Julia Ituma, pallavolista trovata senza vita a Istanbul, ha sconvolto tutti.

La morte di Julia Ituma, pallavolista trovata senza vita a Istanbul, ha lasciato tutti senza parole. Da quanto si apprende, il corpo della 18enne è stato trovato di fronte all’albergo dove si trovava con la sua squadra per la semifinale di Champions League. La giovane era la punta di diamante della nazionale italiana juniores. L’amica Alice Trampus ha lasciato un messaggio per ricordare la giovane pallavolista. “Cara Titu, sarai sempre con me, riposa in pace” è il messaggio della schiacciatrice della Cda Talmassons, per ricordare l’ex compagna al Club Italia. “Era una brava persona pronta ad ascoltare e aiutare nel momento del bisogno” ha aggiunto l’amica.

Giovane pallavolista morta in Turchia: la lettera di Stella Nervini

Stella Nervini, fiorentina classe 2003, pallavolista professionista nel Chieri ed ex compagna di Julia Ituma al Club Italia, ha scritto una lettera. “Chi ti conosce e ci conosce sa quanto fosse controverso il nostro rapporto: amore e odio, due forze in continuo conflitto unite da un profondo rispetto. Chi ti conosce davvero sa che anima fragile tu fossi, quanto bisogno d’amore si celasse dietro ai tuoi gesti, alle tue parole forti, alle tue forme di arroganza” ha scritto Stella Nervini, sottolineando di volerla ringraziare per essersi fidata di lei e per averle permesso di conoscere “la vera Titu”. “Eri la mia spina nel fianco e sempre lo sarai” ha aggiunto la pallavolista, ricordando la sua amica e tutto quello che hanno fatto insieme e che hanno condiviso. La giovane ha sottolineato di ricordare l’ultimo abbraccio che si sono scambiate e la sua risata contagiosa, sottolineando di sperare che Julia possa trovare la pace.