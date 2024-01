Giovanna Pedretti, le parole del parroco al funerale

Il funerale di Giovanna Pedretti ha avuto luogo oggi, lunedì 22 gennaio, a Sant’Angelo Lodigiano. Don Enzo Raimondi, in merito alla vicenda ha detto:

«C’è il giudizio sommario, senza appello, senza misericordia, di chi parla senza sapere, senza conoscere».

Giovanna Pedretti, dalla recensione al funerale: cosa è successo?

Tutto è iniziato con una replica ad una recensione sul suo ristorante “Le Vignole”.

Tanti sono stati i sospetti in merito, primo fra tutti quello sollevato dallo chef Lorenzo Biagiarelli, che ha pensato si trattasse di un vero e proprio fotomontaggio, e tante, o forse troppe, sono state le interviste fatte alla diretta interessata nei giorni successivi.

Così, l’odio mediatico pian piano è aumentato e Giovanna Pedretti non è riuscita a gestire quanto accaduto, che in tv è apparsa in difficoltà davanti alle domande dei giornalisti. Dalla recensione al funerale è stata questione di pochi giorni, Giovanna Pedretti è stata ritrovata morta nelle acque del fiume Lambro.

Giovanna Pedretti dalla recensione al funerale: le parole del parroco

Il motivo della morte di Giovanna Pedretti non è ancora ben chiaro, ma le ipotesi convergono in un unico punto, l’odio sui social ha travolto la ristoratrice che non ha saputo difendersi. A sostenere questa teoria è anche il marito della vittima: “Era ossessionata dai commenti negativi ricevuti sui social network“.

Sarà l’inchiesta a dire se c’è stata o meno un’istigazione al suicidio, ma questa vicenda ci dimostra che bisogna stare attenti alle parole e ai comportamenti assunti verso chi non conosciamo.

«Bisogna impedire ai leoni di tastiera di distruggere tutto. Ora è il momento del silenzio». Le ultime parole del parroco durante l’omelia.

Giovanna Pedretti dalla recensione al funerale: la famiglia chiede silenzio

Famiglia, amici e conoscenti hanno accompagnato il feretro della donna; dalla recensione al funerale: un evento che in pochi giorni ha portato un’intera comunità a non darsi pace per la scomparsa della donna e a chiedere silenzio e giustizia.

Ad accompagnare il feretro è stato esposto un nuovo striscione, scritto dal gruppo ultras santangiolino e ancora una volta, dopo quelli esposti negli ultimi giorni, la richiesta è: «Stampa e tv andate via, rispettate la famiglia.»