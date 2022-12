Giovanni Allevi in ospedale per la cura contro il rumore: il commovente messaggio

Attraverso i social il pianista Giovanni Allevi si è mostrato da un letto d’ospedale dove sta affrontando le cure per il mieloma e ha inviato un commosso messaggio ai suoi fan.

Giovanni Allevi: il messaggio ai fan

Giovanni Allevi ha scoperto da alcuni mesi di dover combattere contro un mieloma e, in queste ore, si è recato in ospedale per sottoporsi ad alcune cure previste per la malattia. Attraverso i suoi canali ufficiali il compositore ha voluto condividere un messaggio per i suoi fan, che ha ringraziato per l’affetto e il calore a lui dimostrato durante questo difficile periodo. “Grazie di cuore per la miriade di messaggi che mi avete mandato, mi faccio avvolgere dalla vostra energia e questa energia mi dà un grande coraggio per affrontare questa battaglia”, ha affermato commosso, e ancora: “Vi voglio davvero bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)

La malattia

A causa della malattia Giovanni Allevi è stato costretto a interrompere gli eventi per lui in programma e lui stesso ha svelato di avere difficoltà a comporre e suonare la sua amata musica.

Nei mesi scorsi il musicista ha anche fatto sapere che stesse componendo un nuovo brano intitolato proprio Mieloma.

“Mi sono entusiasmato all’idea che la composizione del brano avrebbe accompagnato tutto il tempo della terapia, come fosse un diario di emozioni fatto solo di note, e quando la mia battaglia sarebbe finita, avrei celebrato la vittoria sulla malattia dirigendo “Mieloma” in teatro, con un grande solista al violoncello”, ha svelato.

In tanti tra i suoi fan gli hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto e sperano di saperne di più sulle sue condizioni di salute.