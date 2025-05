Giovanni Ciacci non nasconde l'amarezza per il comportamento di Milly Carlucci

Giovanni Ciacci non nasconde l'amarezza per il comportamento di Milly Carlucci

Giovanni Ciacci è triste e molto deluso per il mancato invito, in qualità di super ospite, al programma di Milly Carlucci "Sognando... Ballando con le stelle".

Giovanni Ciacci ha condiviso pagine importanti a livello televisivo con Milly Carlucci, in tempi recenti è stato artefice della nascita di programmi di successo e i suoi interventi nei prodotti dove è presente la storica conduttrice sono sempre stati positiviamente apprezzati. Ora però un qualcosa si è incrinato tra loro e Ciacci non lo ha mandato a dire.

Ciacci e Carlucci, coppia artefice di show fantastici

Giovanni Ciacci e Milly Carlucci hanno collaborato a diverse produzioni Rai che poi sono state esportate in tutto il mondo, la più famosa è sicuramente “ballando con le stelle”

Infatti l’intervento del celebre esperto di moda nel programma è stato talmente significativo che ha permesso di cambiare i canoni storici del format, dando valore ad aspetti che in passato non erano mai stati presi in considerazione.

Deluso dal trattamento riservatogli da Milly

Ciacci è stato ospite del programma condotto da Caterina Balivo “La volta buona” ed in questo contesto ha voluto portare il proprio disappunto a Milly Carlucci, come ha poi riportato Adnkronos

“A proposito di Sognando… Ballando con le stelle“ io sono molto amareggiato […] io in quel programma ho dato una fetta di cuore, ho cambiato le regole internazionali del programma”.

La Balivo ha supportato la collega, smontando la tesi di Ciacci perché lui non ha vinto lo show, Ciacci però non ne ha voluto sapere – “cosa c’entra la vittoria, mi dispiace perché dopo di noi ci ha copiato tutto il resto del mondo“.