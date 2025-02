Gisele Bündchen vicina al parto: la modella mostra il pancione

Gisele Bündchen ha deciso di rivelare un lato più personale di sé, condividendo per la prima volta immagini che mostrano la sua gravidanza a 44 anni. La modella brasiliana, madre di due figli, si avvicina al parto ed è pronta ad accogliere il suo terzo bambino, il primo con il nuovo compagno Joaquim Valente.

Per la prima volta, Gisele Bündchen condivide il suo pancione sui social, confermando una gravidanza di cui i fan erano già a conoscenza, ma di cui lei non aveva mai parlato apertamente.

“ Sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia”, aveva rivelato una fonte a People.

Nelle foto, Gisele indossa un pareo animalier e un reggiseno, con il pancione nudo e ben visibile, a testimonianza che il suo terzo bambino è atteso tra poche settimane. La modella è già madre di Benjamin Rein Brady, 14 anni, e Vivian Lake Brady, 11, avuti dal matrimonio con l’ex quarterback della NFL Tom Brady.

Nell’ottobre 2022, dopo 16 anni d’amore, Gisele Bündchen e Tom Brady hanno reso noto di aver avviato le pratiche per il divorzio. Sulla scrivania dei rispettivi avvocati un bottino da dividere da 733 milioni di dollari tra cui un portfolio di proprietà dal valore di 26 milioni.

“Nei giorni scorsi, io e mia moglie abbiamo finalizzato il nostro divorzio dopo 13 anni di matrimonio. Siamo arrivati ​​a questa decisione amichevolmente e con gratitudine per il tempo trascorso insieme. Siamo fortunati, abbiamo dei figli bellissimi e meravigliosi che saranno sempre al centro del nostro mondo e continueremo a impegnarci insieme come genitori per assicurarci che ricevano l’amore e l’attenzione che meritano”, aveva dichiarato Brady sui social.