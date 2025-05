Giuditta Guizzetti, dall’anoressia alla rinascita: nuovo brano dopo 20 anni

Giuditta Guizzetti, conosciuta con il nome d’arte Yu Yu, torna sulle scene musicali dopo un lungo periodo di assenza segnato da una dura lotta contro l’anoressia. La sua nuova musica è il frutto di un percorso di guarigione e consapevolezza: un progetto personale e autentico, con cui l’artista sceglie di raccontare la propria rinascita attraverso l’arte che più la rappresenta.

Giuditta Guizzetti, in arte Yu Yu, è nata a Parigi nel 1976 da madre francese e padre bergamasco. Dopo aver vissuto tra due culture, nel 2002 ha lasciato il suo lavoro di hostess a Milano per inseguire il sogno della musica. Il suo debutto avviene con Mon Petit Garçon, brano lanciato da Pippo Landro, che le regala una breve ma intensa visibilità. Poi, il silenzio. Una scomparsa dalle scene che nascondeva una battaglia interiore: quella contro l’anoressia.

Oggi, dopo oltre vent’anni, Yu Yu riappare con una nuova consapevolezza e un progetto musicale.

“Pesavo 36 chili per 1,72 di altezza. Ho toccato il fondo quando ho tentato il suicidio. È andata così: alla finestra vedo due amici e li saluto. Poi decido che non ho più voglia di rivedere nessuno. Prendo tutto ciò che ho in casa per dormire, bevo alcolici. Mia madre, Marie, ha avuto un presentimento: sono arrivati i pompieri per tirarmi fuori. Ho capito che dovevo farmi aiutare. Sono entrata nel Centro per i disturbi alimentari di Todi, restando 4 mesi: l’indicazione era di Maurizio Costanzo”, aveva aggiunto nell’intervista al Corriere.