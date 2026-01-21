Giudizio Immediato per Piritore: Sviluppi nel Caso Mattarella

Il caso dell’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana ucciso nel 1980, torna a far parlare di sé a causa delle nuove rivelazioni relative a Filippo Piritore, ex prefetto di Isernia. La procura di Palermo ha avviato un procedimento per richiedere il giudizio immediato nei suoi confronti, accusandolo di aver ostacolato le indagini attraverso il depistaggio delle prove.

Questo caso ha profondamente segnato la storia italiana, poiché il delitto di Mattarella non ha mai visto giustizia completa, con i colpevoli ancora ignoti dopo decenni. I pm Francesca Dessì e Antonio Carchietti sostengono di avere raccolto prove inconfutabili contro Piritore, il quale ora si trova agli arresti domiciliari.

Le accuse a Piritore

Filippo Piritore, 75 anni, è accusato di aver fatto sparire un guanto che si trovava nell’auto utilizzata dai killer di Mattarella. Questo guanto, fondamentale per le indagini, non è mai stato repertato nonostante fosse menzionato nelle relazioni di servizio immediatamente dopo il delitto avvenuto il 6 gennaio 1980. La procura ritiene che la scomparsa di questo elemento cruciale possa aver influito negativamente sull’intero corso delle indagini.

Dettagli sul guanto scomparso

Inizialmente, Piritore ha affermato di aver consegnato il guanto a un agente della polizia scientifica, ma questa versione è stata smentita da ulteriori indagini. Le intercettazioni telefoniche rivelano che Piritore, parlando con la moglie, ha ammesso di aver tentato di nascondere la verità riguardo al guanto. Inoltre, se il reperto fosse stato analizzato con le tecnologie moderne, avrebbe potuto fornire informazioni preziose sugli esecutori materiali dell’omicidio.

Un processo di depistaggio

Le dichiarazioni di Piritore sono state ritenute poco credibili dagli inquirenti. Ha citato nomi di colleghi e dell’ex pm Pietro Grasso, ma le sue affermazioni non hanno trovato riscontro. Questo ha portato i pubblici ministeri a concludere che le sue dichiarazioni non solo fossero false, ma avessero anche contribuito a deviare le indagini sul delitto di Mattarella, un caso che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

Implicazioni della testimonianza di Piritore

Il depistaggio delle indagini non è solo una questione di responsabilità individuali, ma solleva interrogativi più ampi sulla giustizia in Italia. A distanza di 46 anni dall’omicidio, la società civile si chiede come sia possibile che i colpevoli siano ancora in libertà. La mancanza di chiarezza e di giustizia in questo caso ha alimentato dubbi e sospetti su possibili connivenze all’interno delle istituzioni stesse.

Attualmente, Piritore ha a disposizione 15 giorni per richiedere un processo con rito alternativo. Tuttavia, le speranze di una risoluzione definitiva del caso Mattarella rimangono fragili, mentre le indagini continuano a cercare di fare luce su un omicidio che ha segnato un’epoca.

Il caso di Piersanti Mattarella non è solo una questione di giustizia per un omicidio, ma rappresenta un simbolo di una lotta più ampia contro la mafia e la corruzione in Italia. La figura di Piritore, ora sotto accusa, diventa quindi centrale in questa narrazione, poiché il suo coinvolgimento nel depistaggio delle indagini potrebbe avere conseguenze ben più ampie per la comprensione della verità storica.