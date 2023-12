La vita della famiglia Cecchettin è stata stravolta dal tremendo omicidio che ha portato via per sempre Giulia. Sua sorella Elena ha rilasciato un’intervista a ‘Quarto Grado’ in cui prova a dare un senso a tutto ciò che un senso non potrà mai avere: “Noi sognavamo di invecchiare insieme“.

Giulia Cecchettin, le parole di Elena su Filippo Turetta: l’omicidio

“Un senso di quanto accaduto non lo troverò mai, nemmeno quando avrò 60 anni perché io e Giulia sognavamo di invecchiare insieme” – così racconta le sue emozioni Elena Cecchettin a ‘Quarto Grado’ parlando ad un mese dal ritrovamento del corpo senza vita di sua sorella Giulia. Perchè Filippo Turetta ha deciso di ammazzarla? A questa domanda è impossibile dare una risposta: “Pensava di avere il diritto sopra un’altra persona e di estenderlo al decidere se poteva vivere oppure no, se poteva uscire con le amiche, venire al mio compleanno, avere la libertà” – spiega ancora Elena.

Giulia Cecchettin, le parole di Elena su Filippo Turetta: la manipolazione

“Filippo la trattava come se lei fosse di sua proprietà” – prosegue Elena parlando del rapporto tra i due ex fidanzati – “Lui l’ha manipolata, anche solo insistendo, per tornare insieme e quando ciò è accaduto lei si è vergognata di dirmelo. Per una settimana si è sforzato di non fare scenate poi è ricominciato tutto come prima, se non peggio”. Il meccanismo subdolo che Turetta aveva collaudato funzionava bene sulla mente di Giulia: “La controllava in tutti modi anche attraverso i messaggi della buonanotte e aveva capito che minacciando di farsi del male mia sorella sarebbe rimasta là“.