Fiocco in arrivo nel mondo dello spettacolo: Giulia De Lellis ha finalmente confermato ciò che da giorni circolava come indiscrezione. L’influencer e volto amato dal pubblico ha annunciato la sua gravidanza con una serie di scatti pubblicati su Instagram, mandando in visibilio i fan. Con uno stile semplice ma emozionante, Giulia ha mostrato il pancino e condiviso la gioia di questo momento speciale, svelando anche un dettaglio molto atteso: il sesso del bebè.

Giulia De Lellis e l’indiscrezione di Chi sulla gravidanza

A svelare la notizia della gravidanza è stato il settimanale Chi che, qualche giorno fa, ha pubblicato in esclusiva la prima foto dell’influencer con il pancione. Il bebè dovrebbe nascere in autunno, segnando l’inizio di una nuova fase per la coppia.

Giulia ha reagito condividendo una storia su Instagram, senza fare riferimenti diretti alla gravidanza, ma il suo messaggio emozionante lascia intendere che non abbia gradito l’indiscrezione:

“Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo dal momento in cui non avvengono dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”.

Giulia De Lellis, la gravidanza è ufficiale: il sesso e nome del bebè

L’annuncio della gravidanza di Giulia De Lellis è stato reso noto attraverso una selezione di immagini condivise sui social, in cui è stato taggato anche il compagno Tony Effe. Tra gli scatti, alcuni la ritraggono con il pancione in evidenza e un look total pink composto da una tutina, calze e tacchi coordinati; in altri si mostra in atteggiamenti affettuosi tra le braccia del partner. “Le tue ragazze“, ha scritto l’influencer, confermando così che il sesso del bebè in arrivo sarà una femmina.

A completare il racconto visivo, anche alcune polaroid personalizzate, dove, nello spazio dedicato alle didascalie, compaiono dolci scritte come “mamma e papà” e “mamy e papi”.

Tony Effe non ha potuto fare a meno di condividere il momento speciale sui social, pubblicando una foto che parla da sola: seduto sul divano, circondato da enormi scatoloni pieni di pannolini, pronti per l’arrivo della sua piccola. Con un sorriso ironico, il cantante ha accompagnato l’immagine con una didascalia che ha sorpreso tutti: “Priscilla“, il nome scelto per la loro bambina in arrivo.