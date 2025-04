Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. La notizia è stata diffusa dal Settimanale Chi. Ecco il durissimo sfogo di Aurora Ramazzotti.

Giulia De Lellis incinta di Tony Effe

Nonostante le voci di una presunta crisi, da diverse settimane si ipotizzava che Giulia De Lellis fosse incinta di Tony Effe. L’ufficialità della gravidanza è stata data dal Settimanale Chi, che ha anche diffuso le foto dell’influencer con il pancione.

La diretta interessata invece non aveva ancora confermato nulla, né quindi dato lei stessa la notizia ai suoi follower. La stessa cosa era successa ad Aurora Ramazzotti quando aspettava Cesare da Goffredo Cerza. Proprio la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è sfogata su Instagram. Ecco le sue durissime parole.

Giulia De Lellis incinta? Aurora Ramazzotti esplode: parole durissime

A dare la notizia della gravidanza di Giulia De Lellis è stato il Settimanale Chi e non la diretta interessata, proprio come era successo ad Aurora Ramazzotti. La figlia della Hunziker si è così sfogata su Instagram: “vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza prima del terzo mese? Se la risposta è sì allora sapete perché prima potrebbero accadere alcune complicanze mediche, come perdere il bambino. Allora come mai continuiamo imperterriti a invadere questo spazio così intimo e anche presumibilmente delicato che le donne si riservano? Forse perché siamo ancora convinti che i loro corpi siano affar nostro?” Nel lungo post Aurora ha affermato che “togliere alle donne la possibilità di raccontare la loro storia” sia una mancanza di rispetto e accanimento.