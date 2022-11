Giulia Salemi ha sconfitto il tumore: il dramma

La mamma di Giulia Salemi ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sul tumore avuto da sua figlia.

In tanti tra i fan dell’influencer Giulia Salemi si sono chiesti come mai i seni dell’influencer fossero di dimensioni leggermente diverse e a svelarne il motivo ci ha pensato la mamma della stessa Giulia, Fariba Tehrani.

Giulia Salemi: il dramma affrontato da bambina

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, ha svelato che sua figlia avrebbe i seni leggermente diversi e una cicatrice nascosta proprio all’altezza del décolleté perché da bambina avrebbe affrontato un delicato intervento per l’asportazione di una massa tumorale. Stando a quanto confessato da Fariba Tehrani, Giulia era ancora una bambina e lei e suo padre si sarebbero accorti che qualcosa non andava perché tossiva spesso la notte.

“Mi dissero che andava immediatamente operata. Nel petto mia figlia aveva una massa che, con il tempo, era diventata enorme e l’avrebbe presto soffocata”, ha confessato Fariba, e ancora: “Mi tagliai i capelli come un uomo perché non avevo più tempo per curarmi e pensare a me, dedicavo tutto il mio tempo a Giulia. Staccai con il mondo per rimanere con lei, dormivo su una sedia. Ero in mezzo al dolore più atroce, in un reparto pieno di bambini malati di tumore”.

La massa tumorale fortunatamente risultò essere benigna e, dopo questa terribile disavventura, Giulia ha potuto riprendere la sua vita di sempre. Oggi l’influencer ha deciso di non correggere il suo difetto estetico al seno con la chirurgia plastica proprio per ricordare quanto da lei vissuto da bambina.