Giulia Salemi ha sorpreso i fan con un look di Capodanno a dir poco strepitoso.

Non a caso, i seguaci l’hanno paragonata a Catwoman, riempiendola di complimenti. Vediamo marca e prezzo della jumpsuit.

Giulia Salemi: il look di Capodanno

Per la sera di Capodanno, il look deve essere impeccabile e, soprattutto, esagerato. Lo sa bene Giulia Salemi, che ha sorpreso i fan con una jumpsuit sagomata che ha lasciato tutti senza parole. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha scelto di puntare su un outfit total black, sensuale e sexy al punto giusto.

Che marca è la jumpsuit di Giulia Salemi?

Giulia per rendere speciale il suo Capodanno ha indossato una tutina con corpetto rigido, must have delle tendenze di stagione, e trasparenze su gambe, braccia, petto e lato B. Per completare il look, ha scelto un paio di décolleté in vernice tono su tono e un occhiale da sole ultra black. La jumpsuit è firmata Wolford in collaborazione con Mugler.

Quanto costa la tutina?

La jumpsuit di Wolford e Mugler indossata da Giulia Salemi per Capodanno è in vendita sui maggiori siti della moda di lusso ad 800 euro. Una cifra importante, che non tutte potranno permettersi, ma un capo che, quasi all’unanimità, è stato eletto come must have di stagione.