Giulia Salemi e la dedica per Pierpaolo: “Sono passati due anni da quel giorno”

L’influencer Giulia Salemi, nella giornata di domenica 6 novembre 2022, ha pubblicato un tweet che ha stupito piacevolmente i suoi fan, si tratta di un messaggio dedicato al compagno Pierpaolo Pretelli, che è stato condiviso in una giornata tutt’altro che casuale per la coppia.

Ecco cosa ha scritto la Salemi:

“6 novembre 2020. Sono passati due anni da quel giorno in cui con incoscienza ho accettato la sfida per una nuova ripartenza. Due anni che sembrano dieci per le cose che sono successe, per le persone a cui sono grata e per la mia crescita di donna. Due anni da ciao Pier”.