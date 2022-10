GF Vip, Pierpaolo Pretelli contro Gegia e Charlie Gnocchi: la frecciatina

Pierpaolo Pretelli ha scagliato una frecciatina contro Gegia e Charlie Gnocchi per il comportamento da loro avuto con Marco Bellavia.

L’ex concorrente del GF Vip Pierpaolo Pretelli, oggi al timone di GF Vip Party, ha detto la sua sul caso Bellavia e su cosa avrebbero dovuto fare secondo lui Gegia e Charlie Gnocchi, accusati come Ginevra e Ciacci di aver escluso l’ex concorrente e di avergli fatto subire bullismo.

Pierpaolo Pretelli contro Gegia e Charlie Gnocchi

Il fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, ha voluto esprimere la sua opinione sul caso di Marco Bellavia dopo l’ultima, difficile diretta del GF Vip, che è costata la squalifica a Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash per Giovanni Ciacci. Secondo Pierpaolo anche Gegia e Charlie Gnocchi avrebbero meritato un provvedimento più pesante per il loro comportamento contro Marco Bellavia e ha detto che, secondo lui, i due vip avrebbero fatto una più bella figura a lasciare spontaneamente il programma dopo quanto accaduto.

“Mi sento di dire che ci sarebbe stata una bella risposta da parte di alcuni componenti del cast tipo Gegia e Charlie che hanno usato un termini e un atteggiamento non consono rispetto a quello che stava vivendo Marco, avrebbero dovuto alzarsi e uscire insieme a Giovanni Ciacci.

Qui avrebbero fatto una gran bella figura. (…) Il voto ha votato per Ciacci ma penso che sia il primo di quei 4 che meritava più di uscire”, ha confessato il fidanzato di Giulia Salemi.

Nonostante i concorrenti del reality show si siano detti pentiti per il comportamento avuto con Marco Bellavia, sui social la bufera non si è ancora placata e c’è chi si chiede quali saranno gli ulteriori sviluppi. Intanto sembra che l’ordine degli psicologi della regione Lazio abbia aperto un’istruttoria contro Gegia, che al momento non sembra essere al corrente dell’accaduto.