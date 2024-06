Dopo i rumors su una possibile rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, le voci che iniziano a circolare sul web sulla coppia sono decisamente più positive ed emozionanti. Un dettaglio notato dai fan, infatti, farebbe pensare a una possibile gravidanza dell’influencer. Giulia Salemi è incinta, quindi? Ecco quello che sospettano i fan.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: dalle voci di crisi a una possibile gravidanza

La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stata burrascosa fin dall’inizio, quando l’amore è sbocciato tra le mura della casa del Grande Fratello. Da allora la coppia ha dovuto affrontare diversi momenti difficili, che a volte li hanno anche portati ad allontanarsi l’uno dall’altra, ma i due sembrerebbero sempre riusciti a far fronte ai propri problemi e ritornare uniti.

Recentemente i rumors davano la coppia Salemi- Pretelli come scoppiata, ma i rischi di una rottura definitiva dovrebbero essere scacciati da quello che potrebbe essere un posso molto importante per il loro futuro insieme. Secondo quanto notato da alcuni fan, infatti, i due potrebbero stare per accogliere un nuovo membro nella propria famiglia. Si tratta solo di supposizioni? I fan sembrerebbero sicuri che Giulia Salemi sia incinta e che gravidanza sia un ulteriore passo nella sua storia con Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi è incinta? A far partire i sospetti questo dettaglio notato dai fan

I rumors su una possibile gravidanza di Giulia Salemi stanno facendo il giro del web. A dare il la ai fan e alle loro supposizioni dell’arrivo di un nuovo membro nella famiglia Salemi- Pretelli sarebbe stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quale sarebbe quindi l’indizio che a fatto venire i sospetti a Marzano e ad altri fan sulla possibilità che Giulia Salemi sia incinta? La prova starebbe nel fatto che Giulia, apparentemente per un malore, non avrebbe potuto raggiungere il compagno e gli amici a Pantelleria.

Non è stato però solo questo a spingere i fan dell’influencer a supporre che la ragazza sia in dolce attesa, ma anche una sua dichiarazione rilasciata a Chi, in cui Giulia affermava come la gravidanza sarebbe il passo successivo nella sua relazione con Pierpaolo Pretelli e come si senta pronta a essere moglie e madre, secondo quanto detto a Fab. Non resta quindi che aspettare dichiarazioni ufficiali da parte di Giulia Salemi.

