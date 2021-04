Giulia Salemi rifatta? La risposta definitiva dell’ex gieffina

Giulia Salemi ha fatto chiarezza sui dubbi dei fan circa il suo aspetto fisico: l'ex gieffina si è sottoposta a interventi estetici?

Giulia Salemi è senza dubbio una delle Vip maggiormente interessanti dell’ultimo periodo. Grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, l’influencer italo-persiana ha infatti trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli, relazione che sta continuando anche fuori dalla Casa di Cinecittà.

Inoltre al momento è spesso ospite in studio dell’Isola dei Famosi, dal momento che sua madre Fariba è una delle naufraghe approdate in Honduras.

Perennemente sottoposto all’occhio attendo dei fan, spesso l’ex gieffina è stata messa in discussione per alcuni suoi lati estetici.

La domanda che molti infatti si pongono è se si sia rifatta. A far dunque chiarezza sulla questione è intervenuta la stessa diretta interessata, che senza peli sulla lingua e ha precisato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica per il suo seno, punto maggiormente sospettato dai più scettici.

Anche per il naso Giulia Salemi non ha mai fatto ricorso ad aiutini vari, smentendo così sostanzialmente tutti i rumors e precisando che la sua bellezza è tutta naturale.