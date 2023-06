Giulia Tramontano, parla l'avvocato di Impagnatiello: "È devastato"

“Psicologicamente è devastato da tutto ciò che sta accadendo“. Così il legale di Alessandro Impagnatiello commenta lo stato del suo assistito. Il trentenne che ha confessato l’omicidio della fidanzata, la 29enne Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, è adesso in carcere a San Vittore.

“Ha compreso ciò che ha fatto. È devastato“. Così il legale di Alessandro Impagnatiello, che nelle prossime ore svolgerà l’interrogatorio di garanzia

“Ha preso coscienza di quanto accaduto. Psicologicamente è annientato da quello che ha compreso di aver fatto“. A parlare ai microfoni di Fanpage.it è l’avvocato Sebastiano Sartori, legale di Alessandro Impagnatiello. Il trentenne nelle prossime ore sarà al centro nelle prossime ore dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari.

S’è svolta una conferenza stampa in cui la pubblico ministero Alessia Menegazzo e l’aggiunta Letizia Mennella hanno spiegato come Giulia Tramontano abbia incontrato la collega 23enne di Impagnatiello, confessandole di aver avuto una relazione parallela con il barman. Tra le due tuttavia ci sarebbe stato un pacifico chiarimento.

Rientrata intorno alle 19 di sabato, Tramontano e Impagnatiello avrebbero dunque avuto un acceso litigio, con quest’ultimo che avrebbe accoltellato la 29enne cercando poi di dare fuoco al corpo esanime, prima cospargendolo di alcol e poi provando a darle fuoco con la benzina in un garage.

Dopo aver nascosto il cadavere in un sacco nero, lo avrebbe caricato sull’auto abbandonandolo in via Monte Rosa. La mattina seguente è stato lui stesso a presentare denuncia ai carabinieri, spiegando come non ci fossero più tracce della ragazza.