Dopo il grande successo della prima stagione italiana e il fenomeno internazionale negli Stati Uniti, “Hot Ones Italia” torna con nuovi episodi da oggi, venerdì 23 gennaio, in esclusiva su RaiPlay. La produzione è a cura di Palomar, Mediawan Company, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali, con Marcello Ciannamea come direttore, confermando “Hot Ones” come uno degli show più innovativi e irriverenti del panorama digitale italiano.

Il format, già alla ventottesima stagione negli Stati Uniti, combina interviste a personaggi famosi del cinema, della televisione, dello sport, della musica e dei social con un ingrediente speciale: alette di pollo piccanti, con alternative vegetariane e vegane. Alla conduzione Giulia Vecchio, attrice e comica al suo debutto come conduttrice di un format televisivo, già nota per le imitazioni al Gialappa Show e le esperienze radiofoniche a Rai Radio2.

Nuova stagione di Hot Ones Italia: interviste piccanti e risate imprevedibili

Come nella versione originale statunitense, gli ospiti saranno intervistati davanti a un piatto di alette di pollo piccanti, con alternative vegetariane o vegane, mentre affrontano domande sulla loro carriera e vita privata. Tra risate, imprevisti e picchi di piccantezza, Giulia Vecchio guiderà conversazioni intense e divertenti, supportata da foto, filmati e curiosità sugli ospiti. Dieci domande, e dopo ogni risposta un’aletta di pollo sempre più piccante: riusciranno gli ospiti a rispondere alle domande della conduttrice?

Le prime puntate vedranno ospiti Rocío Muñoz Morales e Giulia Salemi, seguite da figure iconiche come Nino Frassica, Paola Iezzi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Gabriele Corsi, Pierluigi Pardo, Luis Sal e Michele Caporosso (Wad).