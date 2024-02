Giuseppe Cruciani, durante la sua trasmissione radiofonica La Zanzara, ha detto la sua sulla polemica che vede al centro della scena Mara Venier e Ghali. Il giornalista si è schierato dalla parte della conduttrice.

Nell’era dei social, le polemiche sono all’ordine del giorno. Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di quanto accaduto durante lo Speciale del Festival di Sanremo, nel blocco che ha visto Mara Venier ospitare Ghali. In merito si è espresso anche Giuseppe Cruciani che, durante la sua trasmissione radiofonica La Zanzara, ha espresso solidarietà alla conduttrice di Domenica In.

Cruciani ha dichiarato:

Giuseppe ha preso le difese della conduttrice di Domenica In e non ha detto una parola sul discorso di Ghali.

Nel frattempo, anche Mara Venier si è difesa dagli attacchi. Via social, ha dichiarato:

“Mai in vita mia ho censurato qualcuno, né sono mai stata accusata di censura. Sono una conduttrice Rai. Se l’Amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre? Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza”.

Dopo di lei, anche Marco Luci, autore di Domenica In, ha detto la sua:

“Personalmente ritengo ingiuste, vergognose e inaccettabili le accuse di censura rivolte a Mara Venier. La sua storia parla da sola, ha sempre dato voce a tutti, è sempre stata dalla parte delle persone più deboli e indifese e nella sua vita si è sempre battuta in ogni occasione per la libertà di pensiero e non ha mai censurato nessuno, anzi. Evidentemente c’è chi sfrutta certe situazioni solo per alzare polveroni mediatici a proprio fine”.