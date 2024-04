Giuseppe Giofrè, ospite di Verissimo, ha confessato di essere stato vittima di bullismo. Il giurato di Amici si è messo a nudo, svelando di aver sofferto proprio a causa del suo amore smisurato per la danza.

Ospite di Verissimo, Giuseppe Giofrè ha parlato di un momento molto difficile della sua vita. Durante l’infanzia e l’adolescenza è stato vittima di bullismo. I coetanei lo prendevano in giro proprio a causa del suo folle amore per la danza.

Giuseppe Giofrè ha raccontato:

“Ritornare indietro e pensarci è come se lo stessi vivendo adesso, ricordo benissimo che tornavo a casa da lungomare di Gioia Tauro, era estate. (…) Se i miei genitori sapevano delle botte che ricevevo? Non l’ho mai detto, sono sempre stato un tipo riservato. Oggi i miei genitori forse capiranno che c’erano altre cose che magari non dicevo”.