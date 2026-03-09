Un vasto incendio ha colpito il centro di Glasgow, provocando gravi danni a un edificio storico vicino alla stazione ferroviaria principale della città e causando pesanti disagi alla circolazione dei treni. Il rogo, divampato nel pomeriggio di domenica, ha portato al parziale crollo della struttura e alla chiusura della Glasgow Central Station, senza che al momento siano state segnalate vittime.

Un violento incendio ha colpito domenica pomeriggio l’area attorno alla Glasgow Central Station, nel centro della città scozzese. Le fiamme hanno interessato un edificio storico di epoca vittoriana situato su Union Street, provocandone il parziale crollo dopo diverse ore di interventi dei soccorsi. Il rogo è iniziato intorno alle 15:45 all’interno di un negozio di sigarette elettroniche al piano terra: inizialmente era visibile soltanto un sottile pennacchio di fumo grigio che usciva dall’ingresso, ma una prima esplosione ha rapidamente aggravato la situazione, trasformando il fumo in una nube nera e segnalando che l’incendio stava ormai consumando l’interno del locale.

Il fuoco si è poi esteso alle attività commerciali vicine e ai piani superiori dello stabile, fino a coinvolgere gran parte dell’isolato vicino alla stazione. Nonostante l’imponente intervento dello Scottish Fire and Rescue Service, che ha mobilitato oltre 60 vigili del fuoco e numerosi mezzi speciali, le fiamme hanno continuato a propagarsi per ore. La struttura ottocentesca – risalente al 1851 e classificata come edificio storico di categoria B – ha subito danni molto gravi: testimoni e giornalisti presenti sul posto hanno raccontato il momento in cui la cupola d’angolo è crollata mentre l’incendio continuava a divampare all’interno dell’edificio.

L’emergenza ha avuto ripercussioni immediate anche sulla mobilità: la Glasgow Central Station, lo scalo ferroviario più trafficato della Scozia, è stata chiusa e tutti i servizi ferroviari sono stati sospesi. La società National Rail ha confermato la cancellazione di decine di convogli e ha spiegato che al momento non è possibile prevedere quando la circolazione potrà riprendere. I treni che percorrono la linea sotterranea continuano a transitare senza fermarsi, mentre la polizia ha isolato un’ampia area di Union Street invitando residenti e visitatori a tenersi lontani dalla zona per ragioni di sicurezza.

L’incendio ha colpito duramente anche il tessuto commerciale del quartiere. La caffetteria Sexy Coffee e il salone di parrucchieri Willow hanno annunciato sui social la completa distruzione dei loro locali, dichiarandosi «devastati» per quanto accaduto. Il primo ministro scozzese John Swinney si è detto “profondamente preoccupato” per l’accaduto e ha invitato la popolazione a seguire le indicazioni dei servizi di emergenza.

Come riportato dalla BBC, l’incendio è stato infine domato dopo diverse ore, e le autorità hanno confermato che, nonostante i danni ingenti e l’impatto sui trasporti, non risulterebbero vittime né feriti gravi. Nel frattempo sono state avviate le indagini per chiarire con precisione le cause del rogo e valutare la stabilità degli edifici circostanti.