Gli abitanti di Ciciliano partecipano all'esperimento sui Campi Flegrei di origine vulcanica.

Il direttore della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha sottolineato l'importanza della partecipazione dei cittadini alla simulazione del 11 e 12 ottobre per valutare la reattività del sistema di Protezione Civile di fronte al rischio vulcanico nei Campi Flegrei. Nonostante la partecipazione non sia obbligatoria, è fortemente raccomandata per testare l'efficienza del sistema di risposta. La pericolosità del vulcanesimo e del bradisismo sono state discusse in un incontro a Monteruscello.