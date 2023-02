A volte , l’aiuto che le forze dell’ordine danno alla cittadinanza va oltre l’arresto di chi infrange la legge o il codice della strada, le multe, gli inseguimenti, il lavoro di tenuta d’occhio di punti potenzialmente complessi come le stazioni ferroviarie.

A volte, le forze dell’ordine fanno compagnia o aiutano persone che hanno subito qualche danno a rimettersi in piedi. Proprio come è successo a Bozzolo, in provincia di Mantova.

Un uomo subisce una truffa, l’intervento dei carabinieri

Nel comune di circa 4000 abitanti in provincia di Mantova, in Lombardia, un uomo anziano è stato vittima di una brutta truffa. I malviventi si sono introdotti a casa sua, ingannandolo e facendogli credere di essere in buona fede, e gli hanno rubato il portafogli dove si trovavno i soldi della pensione.

Non appena si è accorto della cosa, l’uomo ha chiamato i carabinieri.

Una gara di solidarietà tra i carabineri

Gli uomini in divisa arrivati sul posto hanno fatto partire le indagini alla ricerca dei truffatori, anche per evitare di far trovare nella stessa brutta situazione altri innocenti pensionati. Hanno deciso, poi, di non fermarsi alle indagini e, in una gara di solidarietà, hanno fatto partire una colletta per aiutare l’uomo.

Hanno raccolto nella caserma alimenti e generi di prima necessità per permettergli di arrivare agevolmente a fine mese.