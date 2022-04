Glutei sodi per l’estate: la dieta e l’allenamento adatti

Una alimentazione priva di grassi e fritture insieme alle verdure con esercizi come gli squat e una crema specifica fanno ottenere glutei sodi.

L’estate non è ancora giunta, ma è bene cominciare a prepararsi per sfoggiare il fisico in spiaggia. Per dei glutei sodi e un lato B perfetto, bisogna cominciare a cambiare il proprio stile di vita optando per un programma che includa una alimentazione sana ed esercizi mirati. Qui alcuni consigli utili per migliorare il lato B e renderlo maggiormente tonico.

Glutei sodi: dieta

I glutei sono una componente molto importante della bellezza femminile e per la stagione estiva ogni donna sogna di averli tonici e sodi. Per ottenere dei glutei sodi, è bene stilare un programma adeguato e mirato che comprenda anche una alimentazione bilanciata in modo da ottenere importanti e utili risultati per migliorare il lato B.

Come in ogni regime dietetico, è molto importante prestare attenzione all’apporto calorico, quindi consumare le giuste calorie e alimenti adatti. Bisogna poi fare almeno cinque pasti al giorno e scegliere cibi che abbiano un basso contenuto di grassi saturi e colesterolo, oltre a un basso indice glicemico.

Si consiglia di non eliminare in maniera definitiva i carboidrati, quali pane, pasta e cereali perché se si assumono nelle prime ore della giornata permettono di definire nel modo migliore i muscoli e iniziare il giorno con una carica di energia positiva utile ad affrontare i vari impegni. Si prediligono alimenti quali il pesce e le proteine soprattutto carne magra, quale pollo e tacchino.

La carne rossa va assunta soltanto una volta a settimana ed è bene anche limitare il consumo di arance, albicocche, banane, uva, fichi, pesche, cipolle, rape e cavolini di Bruxelles. La dieta da seguire è molto importante perché aiuta a tonificare i glutei favorendo anche la massa muscolare. Gli agrumi, la carne magra e i cereali sono tutti alimenti che fanno bene, mentre è meglio evitare fritture e grassi.

Glutei sodi per l’estate: esercizi

Per dei glutei sodi da sfoggiare in spiaggia, insieme alla dieta ipocalorica non può mancare un programma di allenamento che sia specifico per le esigenze di ciascuna. Bisogna stilare un programma che sia personalizzato, non solo a seconda dei propri bisogni, ma anche basandosi sul proprio stile di vita.

Gli esercizi sono una parte importante dal momento che tonificano questa zona del fisico. Non bisogna limitarsi soltanto all’attività anerobica, ma anche unire corsa e camminata veloce in modo da ottenere risultati in breve tempo che siano efficaci e garantiti. Gli affondi, lo squat, il ponte e i salti sono esercizi che non dovrebbero mai mancare se si vuole avere dei glutei sodi e tonici.

Si consiglia di allenarsi almeno tre volte a settimana cominciando con un po’ di riscaldamento e stretching onde evitare infortuni e strappi. Si possono anche svolgere esercizi con l’ausilio di attrezzi come i manubri oppure anche i kettlebell. Gli allenamenti dovrebbero avere una durata di circa mezz’ora concedendosi delle pause di circa 60 secondi tra un esercizio e l’altro.

Nel circuito di allenamento, per avere glutei sodi, è possibile inserire gli squat, ma anche gli affondi da eseguire sia con attrezzi quali i manubri o anche con affondi laterali. Sono esercizi che è possibile fare tranquillamente a casa o in giardino, molto efficaci e utili per migliorare e aumentare il volume del lato B.

Glutei sodi: rimedi naturali

Insieme alla dieta ipocalorica e all’allenamento costante, per ottenere glutei sodi, si consiglia di usare una crema che dona risultati efficaci. In commercio sono diversi i prodotti del genere, ma Glutei Fit è la migliore del settore. Si tratta di una crema rassodante e rimodellante che scolpisce i glutei, permettendo di ottenere un lato B come si è sempre desiderato e voluto.

Una crema professionale e naturale che ridefinisce, ridisegna il lato B affinché sia tonico e alto. Una formula premium che non solo permette di avere dei glutei sodi, ma aiuta anche a contrastare tutti quegli inestetismi come la pelle a buccia d’arancia e la ritenzione idrica che tendono a depositarsi in quelle zone. Scioglie i grassi in eccesso, elimina le smagliature e rassoda i glutei.

Una crema come Glutei Fit ottiene grandi consensi, come dimostrano le consumatrici che la usano con risultati efficaci. Un prodotto made in Italy che funziona molto bene, anche perché all’interno vi sono elementi che sono privi di sostanze nocive per l’organismo, quali l’ananas che ha proprietà drenante e antigrasso dal momento che scioglie i cumuli di adipe; il caffè verde che velocizza il metabolismo aiutando a perdere peso; l’elastina che rende i tessuti lisci e la fosfatidilcolina che aumenta l’efficacia degli ingredienti principali dando risultati rapidi e immediati.

Basta applicare la crema nella zona dei glutei sulla pelle asciutta, massaggiare con movimenti circolari finché non si assorbe completamente.

Originale ed esclusivo, Glutei Fit non si acquista nei negozi o Internet, ma è necessario cliccare qui sul sito ufficiale di questa crema, compilare il modulo con le informazioni personali per poter approfittare della promozione di due confezioni a 49€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere nella formula del contrassegno.

