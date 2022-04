Glutei alti e sodi: come averli con esercizi e rimedi naturali

Lo squat, gli affondi, ma anche una vita dinamica insieme a cibi privi di grassi e zuccheri contribuisce ad avere glutei alti e sodi per un bel lato B.

I glutei sono, proprio come l’addome, croce e delizia del fisico di ogni donna. In vista della bella stagione e dell’estate, per mantenere glutei alti e sodi è importante darsi da fare e impegnarsi con esercizi che siano specifici e mirati in modo da riuscire a mantenere importanti risultati. Qui alcuni dei migliori consigli e rimedi naturali per ottenere questi risultati.

Glutei alti e sodi

Sono tra i muscoli più amati e allenati dalle donne che non vedono l’ora di sfoggiarli in occasione dell’estate. Avere glutei alti e sodi dona maggiore femminilità e consapevolezza, oltre a migliorare l’estetica. Si tratta di muscoli molto grandi che necessitano di un lavoro mirato e specifico per poter essere al top.

Inoltre, sono muscoli importanti sia per la postura che la deambulazione, oltre a essere considerati anche zona di attrazione sessuale e non solo per il sesso maschile. Averli alti e sodi è un obiettivo di molte donne che ci tengono, soprattutto durante la stagione estiva, a mettere in mostra il lato B evidenziandolo e facendolo risaltare maggiormente.

Il segreto è ovviamente nel tempismo dal momento che si ha bisogno di allenamenti intensi per riuscire a ottenerli come si desidera e vuole. Sono una parte del corpo che risulta essere anche molto difficile da mantenere in forma, soprattutto se si è soliti condurre uno stile di vita che sia sedentario e poco dinamico. Inoltre, proprio in questa zona del corpo tendono a depositarsi gli accumuli di adipe e di grasso in eccesso.

Per averli tonici e sodi come si desidera, è importante osservare delle buone abitudini e comportamenti corretti utili a tonificarli. Quindi, una dieta equilibrata e ipocalorica insieme a esercizi di potenziamento da fare con costanza e regolarità sono la soluzione migliore per avere dei glutei alti e tonici. La cosa importante è dedicare il giusto impegno se si vogliono ottenere risultati importanti.

Glutei alti e sodi: consigli

Per avere dei glutei alti e sodi è molto importante affidarsi a una serie di consigli che possono essere efficaci per avere dei benefici e un lato B da sfoggiare. Prima di tutto, bisogna dedicare tempo e impegno all’allenamento, quindi a esercizi che siano mirati e specifici per questa zona del corpo. Gli esercizi di step, di affondi e gag permettono di rassodare i glutei, tonificarli e anche snellirli.

Gli squat sono gli esercizi maggiormente efficaci proprio perché rassodano i glutei in poco tempo. Oltre a questi esercizi a corpo libero, sono diversi gli sport che possono tonificare questa zona. Tra i vari da praticare, vi sono la corsa che li tonifica, ma anche lo spinning che coinvolge tutta la zona dei glutei, ma anche la bicicletta che non comporta rischi per le articolazioni.

Ci sono poi una serie di buone abitudini da mantenere per raggiungere i risultati rapidamente. Si consiglia di fare più movimento possibile, scegliere le scale invece dell’ascensore e scendere qualche fermata prima con la metropolitana per poter camminare e riuscire ad avere glutei alti e sodi. Si raccomanda di prediligere una dieta sana e povera di carboidrati.

Molto importante alimentarsi con fibre, frutta e verdura, legumi, proteine stando alla larga da cibi dannosi e ricchi di sale, glucidi e lipidi. Fondamentale idratarsi, quindi bere moltissima acqua per allontanare la cellulite e la pelle a buccia d’arancia. Si può anche ricorrere a un trattamento cosmetico quale Glutei Fit, un gel che dona glutei alti e sodi come ogni donna vuole.

