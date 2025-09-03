Gorizia, bimba di 4 anni annega in mare: inutili i soccorsi

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia a Grado, in provincia di Gorizia, dove una bimba di appena 4 anni è annegata in mare.

Una bambina di quattro anni, di origine tedesca, ha perso la vita annegando nella spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, in provincia di Gorizia, dove stava trascorrendo le vacanze insieme ai genitori.

La piccola è stata notata in mare e riportata a riva da alcuni presenti, che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e, in pochi minuti, è arrivato anche l’elicottero del 118. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato vano e per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Dopo aver constatato il decesso, sono state avviate le procedure di accertamento da parte della Capitaneria di porto, supportata dal Nucleo radiomobile dei carabinieri di Monfalcone. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e capire come la bambina sia finita in difficoltà in mare.

L’episodio ha profondamente scosso gli altri villeggianti del campeggio, trasformando un momento di svago in un dramma che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.