Gorle, incidente tra auto e moto: tra i feriti una bambina di 5 anni

Un grave incidente tra auto e moto, capitato nella bergamasca, a Gorle, ha coinvolto tre persone che sono rimaste ferite. Tra di loro anche una bambina di cinque anni.

Gorle, incidente tra auto e moto: tre persone rimaste ferite

Un brutto incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 22 marzo, attorno alle ore 7 a Gorle, in provincia di Bergamo.

Un’auto e una moto si sono scontrate la loro in via Nosside. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, ma tre persone sono rimaste ferite. Tra di loro c’è anche una bambina di 5 anni.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze del 118, che hanno trasportato i tre feriti all’ospedale di Seriate. Fortunatamente le loro ferite si sono dimostrate meno gravi del previsto.

I carabinieri stanno facendo i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

Un altro incidente, solo pochi minuti prima

Sempre a Gorle, solo pochi minuti prima, era accaduto un altro incidente che, curiosamente, coinvolgeva ancora un’auto e una moto. Nel sinistro è rimasto ferito un ragazzo 20enne, trasportato anch’egli all’ospedale di Seriate, in codice giallo. Anche lui non è in pericolo di vita.