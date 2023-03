Governo al lavoro su nuovi bonus bollette per famiglie ed imprese

Urgenza ma non troppa, serve il report Arera sui prezzi, il governo è al lavoro su nuovi bonus bollette per famiglie ed imprese

Palazzo Chigi ha questioni molto urgenti di cui occuparsi ed il Governo guidato da Giorgia Meloni è al lavoro su nuovi bonus bollette per famiglie ed imprese. Il timing dei decreti prorogati è ormai in scadenza e la necessità di mettere al sicuro le tasche degli italiani è al centro dell’agenda del titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Come? Introducendo già da aprile nuovi strumenti contro il caro-energia per famiglie e imprese ma con una differenza.

Governo al lavoro su nuovi bonus bollette

Infatti stavolta essi saranno basati su consumi e fasce di costo. In buona sostanza è scattato una specie di conto alla rovescia per i bonus bollette energia per privati e imprese. Essi sono previsti dalla Manovra 2023 e da quanto si apprende, visto che i precedenti provvedimento stanno per cessare di avere rango di norma, in loro sostituzione o parziale proroga, sono allo studio nuovi aiuti contro il caro-energia. A ben vedere non si tratta di una novità dato che le anticipazioni sul “restyling dei bonus energia erano state rilasciate nelle scorse settimane” da esponenti di Governo.

La “cautela” in attesa del report Arera

Il caro bollette però incombe ed il governo starebbe valutando un

“bonus famiglie”, che potrebbe diventare operativo da luglio 2023. Allo scopo l’esecutivo sta attendendo innanzitutto il report Arera sull’andamento dei prezzi, poi partirà da aprile con le imprese e da luglio con le famiglie. Il ministro della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha parlato di iniziative che saranno “valutate con cautela”.