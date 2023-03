Caro energia e sostegni: entro l’anno un Bonus Famiglie e per la seconda metà del 2023 il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti terrà fede a quanto annunciato a fine 2022. Il problema del caro energia ha innescato uno studio del governo Meloni su un ‘bonus famiglie’ che potrebbe partire dalla seconda metà dell’anno. Su cosa fonderebbe? Sui consumi e sulla necessità di incrementare il risparmio energetico, come già annunciato dal ministro Giorgetti a fine anno.

Entro l’anno un Bonus Famiglie

Fonti Mef spiegano che si è in attesa delle proiezioni di fattibilità dell’Arera. Ma non è finita: ci sarebbe in agenda anche il rinnovo del bonus sociale con le attuali soglie Isee. E per il mondo delle imprese? Lì l’esecutivo studia un credito di imposta modulato sul prezzo del gas. In pratica si arriverebbe a fissare una soglia oltre la quale lo ‘sconto’ aumenta, sotto non è previsto.

Il calendario differenziato delle misure

Il dato è che in ordine al bonus famiglie i tempi allo studio sarebbero un po’ più lunghi, mentre il rinnovo del bonus sociale e il credito di imposta per le imprese potrebbero scattare già ad aprile. La fine del mese di marzo è cruciale perché scadono gli aiuti prorogati dalla manovra. La soglia massima per i crediti di imposta invece resterebbe quella fissata nell’ultima legge di bilancio che li ha portati al 45% per le imprese energivore e gasivore e al 35% per gli esercizi commerciali.