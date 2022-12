Governo: Cdm alle 19, all'odg dl armi e nuove misure per Ischia

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Consiglio dei ministri alle 19 a Palazzo Chigi. 'Piatto forte' della riunione, il dl per il proseguio dell'invio di armi a Kiev e il nuovo provvedimento non nuove misure per Ischia, dopo la tragedia che ha colpito l'isola sabato scorso. (segue)...