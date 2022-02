Governo, nessun rimpasto: confermata la linea e il metodo di Draghi

Il governo non cambia faccia e non ci sarà alcun rimpasto di ministri: viene confermata la linea di Mario Draghi e soprattutto il suo metodo "spiccio"

Dal Governo arrivano segnali chiarissimi per i quali non ci sarà nessun rimpasto: e in punto di azioni viene confermata in tutto e per tutto la linea di Mario Draghi, quella ed il suo metodo. Il messaggio è chiaro: il premier punta a tenere la barra dritta e non intende concedere margini per “nuove manovre” politiche innescate dalla rimescolatura del mazzo avvenuta nella bolgia al Quirinale.

Governo, confermata la linea Draghi: non si cambiano i ministri e non si cambiano gli obiettivi

Non verranno sostituiti ministri perciò e non ci saranno cambi di rotta nelle grandi azioni delle prossime settimane. Perfino la ormai veterana “cabina di regia” per il momento resta dov’è. E in punto di politica? Si tratta con i capidelegazione e solo con quelli, poi ognuno si faccia i suoi conti nelle segreterie.

Mario Draghi e i partiti “disinnescati”: il premier riparte da dove si era fermato, cioè da lui solo

Mario Draghi riparte esattamente da dove aveva finito e lo fa con lo spirito di servizio gallonato che gli aveva permesso di “immunizzare” l’azione dell’esecutivo dalle ubbie di pancia dei partiti. Si deve andare veloce e tutto serve al momento meno che un’arena di bandiere piantate a Palazzo Chigi. Perciò il punto finale è e resta quello chiave: l’ultima parola sarà sempre e solo di Draghi.

Gli esempi della linea del premier: scostamento di bilancio e riforma della giustizia

Il Corriere della sera fa due esempi molto calzanti: sullo scostamento di bilancio che da giorni gli chiedono sia Matteo Salvini sia un pezzo grosso dei Cinque Stelle è in ballo lo storno di soldi per il caro bollette? Per Draghi no. E sulla riforma della giustizia? Parte della maggioranza è contraria al no di Draghi alla possibilità che il magistrato che fa politica possa tornare alla funzione giurisdizionale. Ma Draghi sul principio delle porte girevoli neanche ci sente e si andrà dritti in quella direzione.