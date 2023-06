Governo: vertici Corte Conti a P.Chigi, al via incontro**

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Sono arrivati a Palazzo Chigi i vertici della Corte dei Conti per l'incontro 'chiarificatore' con il governo, dopo i botta e risposta legati al Pnrr e al cosiddetto scudo erariale. Nella sede del governo sono arrivati il presidente Guido Carlino, il presidente aggiunto Tommaso Miele, il procuratore generale Angelo Canale e il segretario generale Franco Massi. Per l'esecutivo, al tavolo siedono il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e il ministro 'regista' del Pnrr Raffaele Fitto, mentre non parteciperà all'incontro il sottosegretario Alfredo Mantovano, la cui presenza fino a ieri veniva data per assodata.