Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha riportato l’ex leader David Cameron in Parlamento, come ministro degli Esteri. Il rimpasto è stato innescato dal licenziamento del ministro dell’Interno Suella Braverman, dopo le sue critiche alla polizia.

David Cameron ministro degli Esteri e James Cleverly all’Interno

Il ritorno di Cameron ha suggerito che Sunak volesse inserire persone più centriste ed esperte, piuttosto che placare la destra del suo partito che ha sostenuto Braverman. L’ex primo ministro prenderà un seggio alla Camera dei Lord per poter assumere l’incarico. La sua presenza risveglia, tuttavia, il dibattito sulla Brexit, che Cameron ha fomentato indicendo un referendum nel 2016. L’ex premier si è detto felice di assumere il suo nuovo ruolo perché in un momento di cambiamento globale “raramente è stato più importante per questo Paese stare al fianco dei nostri alleati, rafforzare le nostre partnership e assicurarsi che la nostra voce sia ascoltata“.

Il licenziamento di Suella Braverman

Sunak ha licenziato Suella Braverman, sostituendola immediatamente con James Cleverly, che fino ad allora rivestiva la carica di ministro degli Esteri. L’ex ministro dell’Interno, in carica dal 2022, aveva rilasciato un’intervista in cui definiva “morbido” l’atteggiamento della polizia durante i raduni pro-Palestina. Dopo i suoi commenti, Sunak aveva subito crescenti pressioni per esonerarla dall’incarico. “È stato l’onore e il privilegio più grande della mia vita servire come ministro dell’Interno” ha scritto in un comunicato, aggiungendo di avere “altro da dire a tempo debito“.

La reazione dei laburisti

La decisione arriva due giorni prima della sentenza della Corte Suprema sul piano per il trasferimento in Ruanda di alcuni migranti irregolari, in qualità di richiedenti asilo in attesa di risposta. Sotto il fuoco dell’opposizione e dei membri del partito conservatore, Sunak sembra aver anticipato un rimpasto pianificato da tempo per introdurre alleati e rimuovere i ministri che riteneva non performanti. Pat McFadden, coordinatore della campagna nazionale del partito laburista ha commentato: “Qualche settimana fa, Rishi Sunak aveva detto che David Cameron faceva parte di uno status quo fallito, e ora lo sta riportando indietro come sua zattera di salvataggio“.