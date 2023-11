Negli ultimi anni, il reddito di cittadinanza è stata una delle misure che ha fatto più discutere, dal 2019 ad oggi però, benché nato con le migliori intenzioni, non è stato molto efficace nel reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

A breve il sussidio cambierà volto: aumenterà l’importo e anche il numero dei beneficiari, questo però non accadrà in Italia ma in Gran Bretagna.

Reddito di base Universale

Si tratterà di un esperimento che verrà svolto nelle due cittadine londinesi di Jarrow e di Finchley: per due anni, 30 persone senza lavoro riceveranno 1600 sterline al mese (l’equivalente di 1857 euro al mese) e saranno intervistati periodicamente dagli ideatori dell’esperimento.

Coloro che riceveranno il Reddito di base Universale non avranno nessun obbligo se non quello di rispondere alle domande dei ricercatori. Infatti, pur ricevendo per due anni i soldi, non avranno alcun obbligo di cercare un lavoro.

Esperimenti simili sono stati già svolti in Galles, in Spagna e Svezia.

Il pensiero degli ideatori del progetto

Gli ideatori del progetto ritengono inevitabile che, prima o poi, ogni Stato pensi ad un Reddito di base Universale per i suoi cittadini. Questo perché, a causa dell’intelligenza artificiale, nei prossimi anni sempre più persone resteranno senza lavoro, sostituiti da robot o da algoritmi.

Pertanto o si rifiuta l’intelligenza artificiale, cosa quasi impossibile, o si inizia a valutare l’idea di un sussidio universale che permetta di poter vivere anche senza lavorare.

