Almeno 18 persone sono rimaste ferite in un scontro tra treni avvenuto tra Andover e Salisbury: i dettagli dell'incidente ferroviario.

Paura a Salisbury, a 20 miglia da Southampton, dove nella giornata di domenica 31 ottobre 2021 ha avuto luogo uno scontro tra treni in cui sono rimaste ferite almeno 18 persone. L’incidente, avvenuto intorno alle 19 locali nei pressi di London Road, ha coinvolto un convoglio della South Western Railway e uno del servizio Great Western.

Scontro tra treni a Salisbury

Secondo le prime ricostruzioni uno dei due treni avrebbe urtato un oggetto in una galleria e sarebbe deragliato schiantandosi contro il muro del tunnel. Essendoci stato un problema di segnalazione, il secondo convoglio non sarebbe stato fermato e lo avrebbe centrato in pieno. Questo quanto ha riferito un portavoce delle autorità: “Il deragliamento ha messo fuori uso tutti i segnali nell’area, quindi il convoglio della South Western Railway che proveniva da London Waterloo in direzione Honiton si è scontrato con il primo treno“.

Scontro tra treni a Salisbury: 18 feriti

Nell’incidente sono rimaste ferite almeno 18 persone, tutte soccorse sul posto e poi trasferite negli ospedali della zona. Il ministro dei Trasporti Chris Heaton-Harris ha riferito di essere in stretto contatto con i responsabili della rete ferroviaria e ha espresso vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nello scontro.