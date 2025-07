Tragedia in alta quota: un imprenditore di 83 anni è stato trovato morto sul Gran Sasso. Ancora da chiarire le circostanze del decesso.

Gran Sasso fatale per un imprenditore 83enne: il drammatico ritrovamento

Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 12 luglio sul versante aquilano del Gran Sasso, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 83enne, noto imprenditore e presidente dell’Aquila Rugby, grande appassionato di montagna.

A fare la scoperta sono stati due escursionisti che stavano scendendo dal Pizzo Cefalone. Nei pressi del sentiero hanno notato una giacca lasciata a terra e alcune tracce ematiche. Insospettiti, le hanno seguite fino a valle, dove hanno rinvenuto il corpo di un uomo privo di sensi.

Immediato l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’elisoccorso dell’Aquila e una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo. Purtroppo, i sanitari giunti sul luogo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Gran Sasso fatale per un imprenditore 83enne: le cause della morte

Dopo l’autorizzazione della Procura, la salma è stata recuperata e trasportata all’obitorio dell’Aquila per gli accertamenti di rito. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento: non è escluso che possa trattarsi di un malore improvviso o di una caduta accidentale lungo il percorso.

Tragedia sul Gran Sasso, muore un imprenditore 83enne: chi era la vittima

Nino Scipioni, 83 anni, originario dell’Aquila, è stato per decenni un punto di riferimento nel settore automobilistico locale. Uomo dai molteplici interessi, nutriva una profonda passione per la montagna e per il rugby.