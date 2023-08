Il titolare di un'azienda lombarda è stato sepolto da 25 mila forme di Grana Padano: Giacomo Chiapparini non ce l'ha fatta

I vigili del fuoco ci hanno impiegato un’intera notte per ritrovare Giacomo Chiapparini, e alla fine hanno rinvenuto il suo corpo ormai senza vita. Il titolare dell’azienda bergamasca che porta il suo nome era rimasto sepolto da circa 25 mila forme di Grana Padano che gli sono cadute addosso mentre stava lavorando. L’uomo stava spostando alcune forme quando c’è stato il crollo: per lui non c’è stato nulla da fare. L’azienda, con questo terribile incidente, ha subito anche degli enormi danni economici.

L’allarme lanciato da un dipendente

Il primo ad accorgersi di quanto era successo, è stato un dipendente della stessa azienda che, avendo sentito il frastuono provenire dagli scaffali, era entrato in magazzino. Spaventato, ha subito chiamato i soccorsi che hanno lavorato alacremente per ritrovare il titolare scomparso. L’azienda di formaggi è attiva dal 2006 e commercializza formaggio lavorato a partire dal latte dei propri animali, in un punto vendita interno.