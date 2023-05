Arriva dall’Emilia-Romagna la vicenda di una possibile auto pirata a Granarolo, dove un’anziana investita ed uccisa ma dietro una siepe: indagini su un 56enne. La 74enne è stata trovata 12 ore dopo dietro una siepe dopo l’allarme dei parenti. In provincia di Bologna è giallo, dopo che una donna anziana è stata trovata morta dietro una siepe. Una prima e sommaria ricostruzione da parte delle forze dell’ordine spiega che la vittima sarebbe stata centrata da un veicolo.

Granarolo, anziana investita: era dietro una siepe

E sul decesso di quella pensionata albanese di 74 anni, che era uscita di casa intorno alle 7 del mattino di mercoledì 24 maggio, si stanno concentrando le attenzioni dei carabinieri. A dare l’allarme erano stati i parenti che non vedendola rientrare avevano allertato il 112.

L’amnesia del ferito e lo scenario possibile

I media spiegano che secondo i carabinieri la donna sarebbe stata vittima di un incidente stradale che “coinvolgerebbe un uomo di 56 anni che stava viaggiando su Via San Donato”. L’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada, colpendo un palo della luce e gravi ferite: lui infatti non ricorda nulla di quanto accaduto. L’ipotesi è che l’anziana sia stata investita in quello schianto e sbalzata oltre la siepe dove è stata ritrovata morta.