La nuova puntata del Grande Fratello, in onda questa sera alle 21:35 su Canale 5, sarà dedicata a un momento decisivo: la proclamazione del primo finalista maschile di quest’edizione 2025.

Grande Fratello 2025: ecco chi sarà il primo finalista maschile

Dopo quasi cinque mesi di permanenza nella Casa e con 34 concorrenti ancora in gara, il televoto di stasera avrà un ruolo decisivo. Il Grande Fratello si concluderà a fine marzo ma Alfonso Signorini rivelerà che nel corso della puntata sarà scelto il primo finalista, che otterrà così un mese e mezzo di immunità. A differenza degli anni precedenti, però, questa volta il primo finalista sarà un uomo, poiché il televoto riguarderà solo i concorrenti maschili. L’annuncio è stato fatto da Federica Panicucci a Mattino 5.

Ad eccezione di Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, entrati da meno di tre settimane, gli altri concorrenti che possono aspirare a diventare il primo finalista sono: Alfonso D’Apice, Luca Giglioli, Iago Garcia, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Maxime Mbanda e Tommaso Franchi.

Grande Fratello 2025: chi dovrà abbandonare il reality?

Cinque concorrenti sono a rischio: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Secondo i sondaggi, Iago è al momento il preferito dal pubblico con il 35% dei voti, seguito da Amanda (19%), Stefania (17%), Zeudi (15%) e Pamela (14%). Quest’ultima risulta, per ora, la più a rischio eliminazione.

Oltre al verdetto che deciderà il primo finalista maschile e quello relativo all’eliminato della puntata, ci saranno delle sorprese speciali per Zeudi Di Palma, con l’arrivo del fratello in Casa, e per Jessica, che rivivrà il racconto della sua “linea della vita”.