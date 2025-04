Tra le tante coppia nate quest’anno all’interno della casa del Grande Fratello, ce n’è una in crisi. Di quale coppia si tratta? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello: le coppie nate nella Casa

Sono state davvero tante le coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello nel corso dell’ultima edizione.

Togliendo Shaila e Lorenzo, tutte le altre coppie sono sempre sembrate molto felici anche dopo la fine del reality. Abbiamo Mariavittoria e Tommaso, Yulia e Luka, Helena e Javier, Alfonso e Chiara e Stefano e Federica. Ebbene, una di queste coppie sarebbe in forte crisi. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello, un’altra coppia in crisi? Il gossip fa il giro del web

Come abbiamo visto ci sarebbe una coppia nata all’interno della casa del GF in crisi. E’ stata Viviana Bazzani ha lanciare il gossip su TikTok, asserendo che l’amore di due ex gieffini starebbe traballando per la troppa gelosia di lui, che sarebbe addirittura arrivato a porre divieti alla compagna: “c’è una coppia di questo GF.. i due in pubblico dicono che va tutto bene, loro si vogliono bene, tutto a posto. Dopodiché lei si è confidata qualche giorno fa con una sua amica e all’amica avrebbe detto che si sente troppo il fiato sul collo. Per ora va bene, ma se la situazione è così, allora sta iniziando a pesarle. Quindi io sento rumori di scricchiolii , eh sì, molti scricchiolii, molti divieti, molto fiato sul collo”. Ma, di quale coppia sta parlando? Per il momento non si sa, anche se per molti utenti sono o Alfonso e Chiara, oppure Stefano e Federica.