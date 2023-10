Anita Olivieri è entrata al Grande Fratello dicendosi single. Poi si è scoperto che ha una specie di fidanzato al suo fianco, con il quale è tornata insieme poco prima di iniziare il reality. Nelle ultime ore, però, ha confessato che vorrebbe essere libera: è interessata ad un concorrente?

Grande Fratello: Anita interessata ad un concorrente?

Una storia d’amore complicata, quella di Anita Olivieri. La concorrente Nip del Grande Fratello 2023 ha deciso di confidarsi con Arnold Cardaropoli. Lei e il suo fidanzato sono stati insieme per 10 anni, poi si sono lasciati e lei ha avuto una relazione con un altro per due anni. Terminata anche questa love story, Anita ha rivisto l’ex e si è riaccesa la fiamma. Tutto è accaduto poco prima dell’inizio del GF, motivo per cui non è del tutto convinta di voler tornare con lui. Alla fine sono stati fidanzati 10 anni e se sono arrivati alla rottura e ad amare altre persone qualcosa vorrà pur dire. Inoltre, adesso che è in gioco vorrebbe essere libera di flirtare con qualcuno. Possibile che sia interessata ad un concorrente?

La confessione di Anita Olivieri

Anita ha ammesso:

“Penso sempre di dover fare la cosa giusta. Prima ero più spensierata, facevo quello che volevo, ora mi preoccupo prima se una persona possa starci male. Non voglio essere legata. Metti che mi intriga una persona qui dentro e mi dico: ‘ma sì perché no?!’ e poi mi va di fare qualcosa. Però poi mi blocco, perché mi faccio un film in testa”.

La Olivieri sostiene che il fidanzato possa essersi infastidito del suo avvicinamento a Paolo Masella.

Anita interessata a Paolo o a Vittorio?

Anita ha ammesso:

“Forse adesso vorrei essere single per pensare meglio a cosa fare e come agire. Lui a differenza mia è sicuro e vorrebbe una relazione. Vorrei quasi che lui mi dicesse: ‘non mi è piaciuto qualcosa che hai fatto al GF e chiudo’. Non vorrei il peso di essere io a scegliere”.

La Olivieri, però, non sarebbe interessata a Paolo, ma a Vittorio. Arnold ha ascoltato il suo sfogo e le ha consigliato di riflettere bene, senza avere fretta di trovare una soluzione.