GF, lo scoop su Anita: "Non è single, si sono visti fino a due giorni prima"

Anita Olivieri del GF ha un fidanzato segreto? Lo scoop è stato lanciato da Clarissa Selassié, che ha fatto sapere di essere stata contattata personalmente dal fidanzato della concorrente.

Anita Olivieri: lo scoop di Clarissa Selassié

A Casa Sdl Clarissa Selassié ha fatto un’inattesa rivelazione su Anita Olivieri che, a suo dire, avrebbe un fidanzato top secret fuori dalla Casa. Nonostante al GF Anita si sia presentata come single, Clarissa ha specificato che la sua sarebbe stata una menzogna e che, fino a due giorni prima del suo ingresso al reality show, sarebbe stato presente il fidanzato al suo fianco.

“Ho parlato con lui, mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella casa, da fidanzati, era tutto a posto. Lui era al corrente della sua partecipazione e l’ha supportata, stanno insieme da 10 anni. Mi ha detto che da quando è iniziato il programma la famiglia di lei a lui l’ha silenziato, non lo chiamano più e non lo sentono”, ha dichiarato la principessa etiope e a sua volta ex concorrente del reality show. Il ragazzo in questione si chiamerebbe Edoardo Sanson, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli sul suo conto. Anita verrà interrogata in merito alla questione durante la sua permanenza al reality show?