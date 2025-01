Nelle ultime ore c’è stato un duro scontro tra due concorrenti del Grande Fratello, ovvero Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Vediamo di ricostruire quando accaduto all’Interno della Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, duro scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

Alta tensione all’interno della Casa del Grande Fratello, nelle ultime ore infatti c’è stato un duro scontro tra due gieffine, Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Per la modella brasiliana sono giorni difficili, in quanto si è trovata a fronteggiare la maggior parte dei coinquilini. Tornando al battibecco tra le due modelle, Helena non avrebbe apprezzato il nuovo riavvicinamento di Zeudi a Shaila Gatta e a Chiara Cainelli. L’ex Miss Italia avrebbe poi piegato alla modella brasiliana di essersi avvicinata a Shaila perché è una sua compaesana, ma Helena avrebbe frainteso capendo “coetanea” al posto appunto di “compaesana”.

Grande Fratello, le parole di Zeudi

Zeudi Di Palma ha cercato di chiarire la situazione con Helena, anche perché ci tiene alla sua amicizia, ecco quindi come ha esordito l’ex Miss Italia: “hai frainteso. Chiara mi piace come persona, io mi devo avvicinare a tutte le persone della Casa, non posso vivere con il pregiudizio di un’altra persona. Non riesco a capire perché ti stai agitando”. Helena però non l’ha presa bene, anzi è rimasta ferma nella sua posizione asserendo di come Chiara non le piaccia.