Il reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe non finire, come annunciato, il prossimo 31 di marzo: ma cosa c'entra l'ex moglie di Totti?

Secondo quando annunciato recentemente, la puntata finale del Grande Fratello è fissata per il 31 marzo prossimo. Ma ecco che, nelle ore, è spuntata una nuova indiscrezione circa la possibilità di allungare ancora un pò il reality. La “colpa”, a quanto pare, sarebbe di Ilary Blasi. Scopriamo perché.

Grande Fratello, chi vincerà questa edizione?

C’è grande attesa per conoscere chi vincerà questa edizione del Grande Fratello. Diciamo che non c’è un favorito, anche se Zeudi ed Helena paiono essere in vantaggio rispetto agli altri. Intanto però conosciamo già i nomi di tre finalisti, ovvero Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e appunto Zeudi Di Palma. In attesa di scoprire chi saranno gli altri finalisti, spunta una nuova indiscrezione circa la data della finale, che era stata fissata per il 31 marzo. E se non fosse così?

Grande Fratello, finale spostata? La data e perché c’entra Ilary Blasi

Come detto la finale del Grande Fratello potrebbe slittare e non essere quindi il 31 marzo. Stando alle ultime indiscrezioni infatti il reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe andare avanti ancora una settimana, il motivo? Il nuovo programma di Ilary Blasi! Sembrerebbe infatti che ci siano alcuni ritardi nell’organizzazione di “The Couple“, e per questo ci sarebbe bisogno di almeno una settimana in più rispetto a quanto previsto. Mediaset ci sta pensando in questi giorni, o il Grande Fratello andrà avanti ancora una settimana, oppure potrebbe anche andare in onda con una puntata speciale.