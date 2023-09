Grande Fratello, Rosy Chin ha un tavolo riservato ai Ferragnez nel suo ristorante

Rosy Chin è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, la chef avrebbe ogni sera un tavolo riservato ai Ferragnez nel suo ristorante.

Il Grande Fratello è iniziato da una settimana, ma alcuni dei nuovi concorrenti stanno già facendo parlare di sé. Una di questi è Rosy Chin, la chef che ha già conquistato tutti. Secondo un’indiscrezione di Dagospia, la donna avrebbe un tavolo riservato ai Ferragnez nel suo locale, nel caso dovessero presentarsi. Per il momento non è arrivata nessuna conferma, ma è vero che il nome di Rosy Chin è molto conosciuto nel mondo della ristorazione. Il Corriere della Sera ha sottolineato che la donna è una chef di alto livello, che gestisce il ristorante sushi Yokohama a Milano. La caratteristica particolare del suo ristorante è la cucina fusion, ovvero piatti che uniscono la tradizione orientale e occidentale.

Grande Fratello, Rosy Chin e il suo ristorante famoso

La concorrente del Grande Fratello vanta quasi 400mila follower su Instagram. Il suo ristorante è molto famoso ed è frequentato da persone molto conosciute, come il calciatore Alessandro Bastoni con la moglie, e Chiara Ferragni e Fedez. Rosy Chin ha anche partecipato alla seconda stagione di The Ferragnez. La notizia della sua partecipazione al reality show è stata oggetto di complimenti da tante personalità note, come Emma Marrone, Siria e Paola Barale, ma anche moltissimi influencer. Rosy Chin all’interno della Casa sta mostrando la sua personalità, conquistando tutti con i suoi momenti canori, le sue battute e le sue imitazioni, come quella di Rosa Ricci di Mare Fuori.