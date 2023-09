Qual è il vero cognome di Rosy Chin del Grande Fratello? La chef non si chiama davvero così.

Rosy Chin, concorrente del Grande Fratello 2023, sta già attirando parecchie curiosità. La chef cinese ha svelato che quello che ha non è il suo vero cognome. Come si chiama davvero?

Grande Fratello: qual è il vero cognome di Rosy Chin?

Il Grande Fratello 2023 deve ancora entrare nel vivo. I concorrenti saranno al completo venerdì 15 settembre. Nel frattempo, ad attirare la curiosità dei telespettatori è stata soprattutto Rosy Chin. Parlando con Giselda Torresan e Angelica Baraldi, la chef cinese ha svelato che il suo vero cognome è un altro e non quello con il quale si è presentata.

Rosy Chin non può dire qual è il suo vero cognome

Rosy ha dichiarato:

“Che poi a dire il vero Chin non è neanche il mio cognome vero. Ma non diciamolo troppo a voce alta…”.

La chef cinese non è entrata nei dettagli, ma ha fatto intendere alle compagne d’avventura di non poter rivelare il suo vero cognome. Angelica e Giselda sono apparse sorprese, per cui si è vista costretta a svelare, seppure a mezza bocca, il nome con cui è registrata all’anagrafe:

“Però non ditelo troppo a voce alta, prima che… È comunque una storia lunga, ma una bella storia”.

Che storia nasconde Rosy Chin?

La Chin nasconde una storia che, molto probabilmente, verrà fuori durante la sua permanenza al Grande Fratello. Il suo vero cognome, intanto, ha incuriosito i fan, che stanno facendo il possibile per scoprirlo.