Il Grande Fratello è iniziato da poco e i concorrenti sono ancora nella fase peace & love. Nelle ultime ore, però, Rosy Chin e Beatrice Luzzi hanno avuto una discussione che, molto probabilmente, è stata scatenata dagli autori.

Grande Fratello: discussione tra Rosy e Beatrice

Dopo aver sfiorato la lite con Grecia Colmenares, Rosy Chin si è ritrovata a discutere con Beatrice Luzzi. Le concorrenti del Grande Fratello si sono ‘appartate’ in bagno e hanno provato a chiarire le incomprensioni. Stando a quanto si coglie dal video diventato virale sui social, sono stati gli autori a creare la dinamica tra loro.

Gli autori del Grande Fratello creano dinamiche?

Beatrice e Rosy si sono ritrovate a discutere a causa di quanto gli autori hanno detto loro in confessionale. Ovviamente, separatamente. La Luzzi sostiene che le abbiano chiesto di accelerare la preparazione del pasto, mentre la Chin ha rivelato che la produzione le ha detto di velocizzarsi perché la coinquilina aveva lamentato una certa fame.

Rosy e Beatrice: gli autori mettono zizzania

Beatrice, infastidita dalla discussione, ha sottolineato che lei non dice mai bugie, mentre Rosy ha ammesso che al Grande Fratello le cose sono sempre amplificate. A questo punto, l’attrice ha tuonato: “Cerchiamo di non amplificarle“. Molto probabilmente, gli autori stanno provando ad animare un po’ la Casa perché sono consapevoli che il clima da peace & love, anche se piace a Berlusconi, non produce grandi ascolti.